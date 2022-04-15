Белый дом опроверг информацию о поездке Байдена на Украину

Поездка президента США Джо Байдена на Украину в ближайшие время не планируется. Об этом в эфире подкаста Pod Save America заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Эта поездка не входит в планы президента США, мы не собираемся отправлять его туда», — заявила она.

При этом Псаки допустила, что лично Байден готов поехать на Украину.

Накануне американский президент сообщил, что готов лично приехать в Киев.

Издание Politico сообщало, что американские власти рассматривают вопрос отправки на Украину одного из представителей администрации президента, чтобы он лично выразил поддержку Владимиру Зеленскому.

Утром 15 апреля в СМИ появилась информация, что член палаты представителей Виктория Спартц и сенатор Стив Дэйнс совершили визит в Киев.