Байдена мочат свои же на глазах публики. Почему президента США перестала беречь администрация

Президента США Джо Байдена начали топить и его администрация, и служба протокола, и либеральные СМИ, которые сами же тащили его в 2020 году в Белый дом, заявил «360» политолог Дмитрий Дробницкий. По мнению специалиста, такое отношение к политику стало действительно новым явлением и показывает накал внутренней борьбы в американских элитах.

Он подчеркнул, что если раньше демократы всячески пытались скрыть плохое физическое состояние Байдена, его оберегала пресса, то сейчас, судя по всему, беречь президента США перестали.

«Смаковать плохое состояние 46-го президента начали не только оппозиционные правые медиа, но и либеральные, можно сказать, партийные СМИ. Вот это изменение ситуации реально. И, конечно, это может повлиять на рейтинг. Но в большей степени он испытывает давление от роста цен, недоступности продуктов», — отметил Дробницкий.

При этом, как подчеркнул эксперт, факт остается фактом — валить Байдена стали уже внутри Демократической партии. Судя по всему, системный конфликт среди демократов вышел на новый уровень.

«Отсутствие возможности договориться между четырьмя основными кланами привела к тому, что они начали друг друг мочить уже буквально не стесняясь публики», — сказал он.

Дробницкий отметил, что силы, которые свергали Дональда Трампа и просили Байдена стать аватаром той либеральной коалиции, сейчас начинают его подставлять и высмеивать. Политолог напомнил о недавнем визите бывшего президента США Барака Обамы в Белый дом, когда все бросили Байдена на сцене и он в растерянности пытался привлечь к себе внимание.

«И он ходит по сцене пытается привлечь к себе внимание, а все вокруг Обамы пляшут: „Барин приехал“. И каждый клан свою демонстрацию какую-то проводит на глазах изумленной публики. Если брать в целом, то, конечно, доверия данная администрация у тех, кто за нее голосовал, не вызывает совершенно точно. Это приведет к тому что, рейтинг обрушится еще ниже. Что они будут делать с этим на промежуточных выборах — непонятно», — добавил собеседник «360».

Дробницкий подчеркнул, что Байден был плох еще в 2020 году. Это уже достаточной пожилой человек, ему категорически противопоказан стресс, связанный с работой президента.

«Но то, что стали сейчас это перед публикой выворачивать <…> — это новое развитие ситуации», — сказал специалист.

Досрочная отставка президента США предусмотрена 25 статьей конституции этой страны. Но для этого требуется согласие большинства основных позиций кабинетов и вице-президента. А при такой разобщенности администрации это навряд ли возможно, заключил эксперт.