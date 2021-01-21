Белый дом оценил возможность разговора Байдена и Путина

У президента США Джо Байдена пока не запланирован телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мне нечего озвучить относительно таких планов», — заявила Псаки. Ее слова приводит РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что первый телефонный разговор нового президента США пройдет с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. После этого, по словам Псаки, ожидаются переговоры с «партнерами и союзниками».

Говорить о первых зарубежных поездках Байдена в качестве президента США пресс-секретарь Белого дома также отказалась.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. «360» вел прямую трансляцию с места событий. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, а также некоторые бывшие главы государств вместе с супругами. Дональд Трамп церемонию проигнорировал, тем самым нарушив 150-летнюю традицию. Предыдущий глава Белого дома покинул Вашингтон за несколько часов до торжества.

Вступив официально в должность президента страны Байден в первый же день на посту главы государства подписал несколько указов, в основном отменяющих действия Трампа. В их число вошло возвращение в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, а также отказ от строительства стены на границе с Мексикой.