Мир 28 января 2023, 05:12 Байдена и Остина обвинили в «постыдном субсидировании» конфликта на Украине Daily Caller: конгрессмены потребовали от властей США объяснений по поводу танков Abrams Википедия

Читать 360tv в

Четверо республиканцев в конгрессе США призвали к ответу президента Джо Байдена и министра обороны страны Ллойда Остина за поставку танков Abrams на Украину. Они написали письмо, в котором отметили, что конфликт на Украине субсидируют американские налогоплательщики. Документ опубликовало издание Daily Caller.

«Эскалация этого конфликта продолжает идти за счет американского налогоплательщика», — говорится в письме.

Реклама

Авторы послания — Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн — назвали такое субсидирование постыдным. Они напомнили, что Украина не является членом НАТО, и США не обязаны защищать ее границы. Поставки танков в зону конфликта противоречит позиции военных, заявили авторы письма.

Конгрессмены также запросили отчетность за передаваемое вооружение на Украину. Они потребовали ответа, как администрация президента планирует возмещать потери американским налогоплательщикам за разрушенные объекты американской оборонной помощи.

Власти США 25 января приняли решение передать Украине 31 танк Abrams. Этот шаг говорит о серьезной решимости всего международного сообщества в вопросе поддержки Украины, заявили в Белом доме.