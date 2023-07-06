Мир 06 июля 2023, 18:45 Байдена и Эрдогана уличили в подготовке встречи на саммите НАТО в Вильнюсе Reuters: Байден и Эрдоган могут встретиться в ходе саммита НАТО в Вильнюсе РИА «Новости»

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры во время саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11 и 12 июля. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По данным собеседников агентства, на данный момент стороны ведут работы по организации «недолгой встречи» Байдена и Эрдогана. Как предположили в материале, во время переговоров лидеры двух государств обсудят вопрос членства Швеции в НАТО, которое Турция не поддерживает.

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Глава военного ведомства республики Яшар Гюлер заявил, что страна одобрит заявку Швеции на вступление в альянс только после того, как власти королевства выполнят свои обязательства по борьбе с терроризмом.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что никаких гарантий по поводу присоединения государства к НАТО на саммите блока в Вильнюсе нет. Но, по его словам, работы по этому вопросу активно проводятся.