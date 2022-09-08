Байден будет вытрясать деньги для Украины. Лидеров G7 ждет «сеанс психологического давления» | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 12:22 Поделиться Telegram

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Viber Байден будет вытрясать деньги для Украины. Лидеров G7 ждет «сеанс психологического давления» Политолог Дискин: Байден будет давить на лидеров G7, чтобы вытрясти деньги для Украины РИА «Новости»

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Переговоры американского президента Джо Байдена с лидерами стран G7 о помощи Украине станут «сеансом огромного психологического давления», спрогнозировал в беседе с «360» политолог, сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин. По его мнению, Байден намерен вытрясти из союзников еще денег для Украины «под флагом солидарности».

Эксперт назвал «неординарным» решение американского лидера провести такие переговоры: для обсуждения подобных вопросов существуют устоявшиеся дипломатические каналы.

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«Дело в том, что в ряде стран, прежде всего европейских, возникает озабоченность их внутриэкономическим и, соответственно, внутриполитическим положением. Возникают резонные вопросы. Почему санкции оказывают позитивное влияние на экономику России и приводят к обнищанию стран, поддерживающих Украину? Почему помощь Украине должна оказываться вне зависимости от нужд и проблем самих стран Европы?» — отметил Дискин.

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Он добавил, что эти моменты активно обсуждаются в рамках избирательной кампании по выборам в парламент Италии, в этой же связи проходят массовые демонстрации в Чехии, Германии. Политики, преданные Байдену, игнорируют интересы европейских граждан, указал эксперт.

«Чтобы поддержать свою „агентуру“ в Европе, Байден хочет провести телефонную конференцию и под флагом евроатлантической солидарности призвать к дальнейшей безоглядной поддержке Украины», — подчеркнул Иосиф Дискин.

Речь идет уже не только об оружии, но и о финансовой поддержке. Доходы в стране сократились, Украина оказалась на грани дефолта. Ей нечем платить не только военным, но и раненым и семьям погибших, нет возможности финансировать госучреждения и бюджетные организации. Деньги нужно «найти любой ценой», а Международный валютный фонд «уже сделал все что мог», сообщил политолог.

«Байден, у которого возможности поддержки тоже сильно ограничены — в Штатах очень тяжелая финансовая ситуация, — собирается вытрясать деньги из своих союзников. Думаю, это будет сеанс огромного психологического давления», — подытожил Дискин.

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