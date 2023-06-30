Мир 30 июня 2023, 01:39 Байден «зажевал» ответ на вопрос про главу ЧВК «Вагнер» Байден на вопрос про мятеж Пригожина ответил сбивчиво и невнятно РИА «Новости»

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Сбивчивая и невнятная речь президента США Джо Байдена не позволила журналистам услышать ответ на вопрос, знал ли он о последних событиях в России. Об этом главу Белого дома спросили в интервью телеканалу MSNBC.

У Байдена напрямую поинтересовались, что он знал заранее из того, что «случилось в России». Вероятнее всего, речь шла о попытке мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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«Я не могу сказать вам… что… мы знали [какие-то] вещи заранее», — промямлил президент.

Журналистам осталось гадать, поставить запятую перед «что», или точку после. Ведущая не уточнила, что имел в виду президент, но спросила, предупредил бы бывший президент США Дональд Трамп российского коллегу о готовящемся мятеже.

«Ох, боже, я не знаю. Я не думаю об этом очень часто», — заявил Байден.

Губернатор Санкт-Петербурга ранее рассказал, что будет с активами основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Александр Беглов отметил, что для изъятия нет причин, если деятельность законна. В ином случае должны разбираться правоохранительные органы.