Мир 28 апреля 2023, 13:15 Байден затруднился ответить, какую страну посещал в последний раз NYT: президент США Джо Байден забыл, что посещал Ирландию 2 недели назад Викимедиа

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Американский президент Джо Байден вновь оказался в неловкой ситуации. Он не вспомнил, что две недели назад посещал с рабочим визитом Ирландию. Об этом сообщила газета The New York Post.

По данным издания, Байден 27 апреля в Белом доме провел встречу с детьми сотрудников администрации. Их встреча прошла в рамках мероприятия «Приведи ребенка на работу». Глава государства сразу не смог ответить на вопрос о том, какую страну он посещал в последний раз.

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«Сложно уследить», — заявил президент.

Однако сами дети подсказали Байдену, что недавно он был в Ирландии. Его визит в страну запомнился чередой разных странных событий. Например, в аэропорту Белфаста американский лидер как будто бы оттолкнул британского премьера Риши Сунака.

Кроме того, во время своего выступления Байден предложил ирландцам «лизнуть этот мир». После такой речи в зале повисла неловкая пауза.