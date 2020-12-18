Байден заступился за сына Хантера, которого обвиняют в неуплате налогов и других преступлениях

Избранный президент США Джозеф Байден не считает обвинения в адрес его сына поводом для беспокойства. Демократ полагает, что публикации про Хантера Байдена делаются по политическим мотивам.

«Мы очень доверяем нашему сыну. Никакие обвинения в отношении него меня не беспокоят. Это делают, чтобы добраться до меня. Думаю, это довольно грязная игра», — заявил Байден в интервью в интервью телеканалу CBS.

Хантер Байден в начале декабря рассказал, что федеральная прокуратура в американском штате Делавэр ведет расследование, которое касается его налоговых отчислений.

По данным газеты Politico, речь не только о налоговых вопросах. Источник издания сообщил, что правоохранители Делавэра и Вашингтона проверяют международные связи Хантера Байдена. Выясняется вопрос о его возможной причастности к отмыванию денежных средств.

В разгар предварной кампании — в октябре — СМИ опубликовали электронную переписку сына демократа. Согласно ей, что Хантер мог организовать встречу представителя украинской энергетической компании Burisma с его отцом, когда тот являлся вице-президентом США. Также переписка может свидетельствовать о финансовых связях между семьей Байдена и компаниями из Китая.