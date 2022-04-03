Байден «заснул» на церемонии ввода в строй атомной подлодки

Президент США Джо Байден попал в конфузную ситуацию на церемонии ввода в строй атомной подлодки. Главу Белого дома запечатлели долго стоявшим с закрытыми глазами.

Американский президент закрыл глаза на 30 секунд, пока в порту Уилмингтона раздавались торжественные залпы. Руку глава государства приложил ко лбу в воинском приветствии. После этого глава Белого дома проморгался и слегка поправил поднятую ко лбу руку. Из трансляции, которую вел Белый дом, можно увидеть, что окружение Байдена внимательно следило за церемонией.

Все происходило во время спуска на воду субмарины USS Delaware (SSN 791). Это ударная быстроходная атомная подлодка класса «Виргиния».

По данным ВМС, на церемонию были приглашены 1,5 тысячи человек, уточнило РИА «Новости».

Ранее Байден оговорился во время выступления на официальном мероприятии в Белом доме. Он объяснил отсутствие вице-президента Камалы Харрис тем, что «муж первой леди заразился коронавирусом». Его быстро поправила сидевшая рядом супруга. Она напомнила Байдену о том, что этот статус носит он сам. Глава Белого дома согласился с замечанием жены и перевел оговорку в шутку.