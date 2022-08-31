Байден запутался в основополагающих документах США

Президент США Джо Байден совершил очередную ошибку во время публичного выступления. Он спутал Конституцию США с Декларацией независимости, сообщили «Известия».

Американский лидер выступил на мероприятии в Пенсильвании. Читая речь, он запутался в основополагающих документах США.

«„Мы, народ“, — так начинается наша Конституция… Декларация независимости», — сказал он.

Президент США регулярно делает такие ошибки. Во время предыдущих выступлений он не смог выговорить фамилию доктора Моники Бетаньолли, пообещал остановить рост экономики, а также заблудился на пикнике в Белом доме и во время визита в Тель-Авив.

Опрос показал, что большинство американцев усомнились в ментальном здоровье своего президента, а бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал нынешнюю администрацию самой слабой за последние полвека. Джо Байден занял второе место в рейтинге самых непопулярных президентов США, но, несмотря на это, решил участвовать в следующих выборах и идти на новый срок.