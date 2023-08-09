Мир 09 августа 2023, 00:49 Байден запутался в количестве чудес света Байден ошибся и назвал Гранд-Каньон одним из девяти чудес света РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию на публике. Во время своей речи он забыл верное количество чудес света. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на выступление главы США в штате Аризона.

«Гранд-Каньон — одно из девяти чудес света. В прямом смысле. Задумайтесь об этом. <…> Я сказал девяти, одно из семи чудес света», — заявил Байден.

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Это прозвучало в ходе его речи на мероприятии, приуроченном к открытию нового заповедника площадью более четырех тысяч километров в квадрате рядом с парком Гранд-Каньон.

Регулярные оговорки и ошибки Байдена стали новой реальностью для американских граждан. Ранее глава Штатов назвал британского премьера «мистером президентом», а когда осознал сказанное — попытался отшутиться.

В апреле на пресс-конференции у Байдена заметили шпаргалку, в которой для него написали фамилии журналистов и их вопросы. Кроме того, в пометках были фотографии корреспондентов.

По мнению бывшего сотрудника американского конгресса Брэндона Вейхерта, когда нынешний президент США в очередной раз попадает в просак, то убеждает мир в слабости Америки.