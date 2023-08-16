16 августа 2023, 13:54
Байден запутался в датах собственной биографии во время выступления в Милуоки
Президент США Байден публично исказил факты своей биографии
Выступление президента США Джо Байдена перед рабочими электротехнического завода в Милуоки оказалось переполнено искажениями и ошибками. В частности, американский лидер запутался в собственной биографии. Об этом сообщила газета The New York Times.
В ходе выступления Байден сравнил рабочих со своим дедушкой, который занимался строительством автозаправочных станций. Он подчеркнул, что в то время труд рабочих был намного тяжелее, чем сейчас.
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«Мой дедушка умер очень молодым в больнице, в которой я родился через шесть дней», — заявил президент США.
Как уточнили журналисты, пожилой родственник политика скончался за год до рождения внука в Балтиморе, штат Мэриленд. Действующий глава государства родился в Пенсильвании.
Следующей ошибкой Байдена оказались его слова про финансовую систему США.
«Я первый, кто сократил федеральный долг на 1,7 триллиона долларов», — сказал американский лидер.
Как подчеркнули авторы материала, он не в первый раз делает такое заявление, путая дефицит и государственный долг. Но по какой-то причине никто из его администрации на эту ошибку не указал.
При Байдене государственный долг США увеличился с 27,75 до 32,7 триллиона долларов.
Журналисты напомнили, что действующий президент США всю свою политическую карьеру старался приукрасить факты своей биографии. Из первой президентской кампании он выбыл после того, как в его дипломной работе нашли плагиат.
Кроме того, Байден приписывал себе истории из жизни британского политика Нила Киннока, когда заявлял, что его «предки работали в угольных шахтах, а после работы играли в футбол».
США
Джо Байден
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