Мир 16 августа 2023, 13:54 Байден запутался в датах собственной биографии во время выступления в Милуоки Президент США Байден публично исказил факты своей биографии White House

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Выступление президента США Джо Байдена перед рабочими электротехнического завода в Милуоки оказалось переполнено искажениями и ошибками. В частности, американский лидер запутался в собственной биографии. Об этом сообщила газета The New York Times.

В ходе выступления Байден сравнил рабочих со своим дедушкой, который занимался строительством автозаправочных станций. Он подчеркнул, что в то время труд рабочих был намного тяжелее, чем сейчас.

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«Мой дедушка умер очень молодым в больнице, в которой я родился через шесть дней», — заявил президент США.

Как уточнили журналисты, пожилой родственник политика скончался за год до рождения внука в Балтиморе, штат Мэриленд. Действующий глава государства родился в Пенсильвании.

Следующей ошибкой Байдена оказались его слова про финансовую систему США.

«Я первый, кто сократил федеральный долг на 1,7 триллиона долларов», — сказал американский лидер.

Как подчеркнули авторы материала, он не в первый раз делает такое заявление, путая дефицит и государственный долг. Но по какой-то причине никто из его администрации на эту ошибку не указал.

При Байдене государственный долг США увеличился с 27,75 до 32,7 триллиона долларов.

Журналисты напомнили, что действующий президент США всю свою политическую карьеру старался приукрасить факты своей биографии. Из первой президентской кампании он выбыл после того, как в его дипломной работе нашли плагиат.

Кроме того, Байден приписывал себе истории из жизни британского политика Нила Киннока, когда заявлял, что его «предки работали в угольных шахтах, а после работы играли в футбол».