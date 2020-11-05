Байден запустил сайт, посвященный передаче власти его администрации

Штаб Джо Байдена запустил сайт, посвященный передаче власти администрации политика. При этом еще в нескольких штатах идет подсчет голосов на выборах президента.

«Переходная команда продолжит готовиться как можно скорее к тому, чтобы администрация Байдена и Харрис с первого же дня смогла взяться за дело», — говорится в заявлении на сайте кандидата в президенты.

Камала Харрис — это кандидат в вице-президенты США от демократов. Пока на сайте Байдена нет никакой информации о переходе власти к нему.

Ранее Джо Байден обратился к своим избирателям. Он заявил, что уверен в своей победе, но пока еще слишком рано объявлять его новым президентом США. Байден добавил, что после завершения выборов представители обеих партий — и демократы, и республиканцы — должны работать сообща. Также кандидат выступил против приостановки подсчета бюллетеней. По его мнению, все голоса должны быть учтены, иначе это уже не демократия.

Дональд Трамп незадолго до заявления Байдена потребовал остановить подсчет голосов в Мичигане из-за недостаточного доступа наблюдателей. Действующий президент обратился в суд.