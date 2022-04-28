Байден запросил у конгресса еще 33 миллиарда долларов на помощь Украине

Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительно 33 миллиарда долларов на новую помощь Украине. Это следует из заявления, которое распространил Белый дом.

Администрация США хочет выделить Украине из общего пакета запрошенных средств порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» а также на укрепление европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками США по НАТО, следует из документа.

Глава Белого дома, помимо прочего, запросил у конгресса дополнительные 8,5 миллиарда на экономическую помощь Киеву. Она в том числе пойдет и на поддержку бизнеса, а также «противодействие дезинформации и пропаганде России».

Еще 500 миллионов долларов предполагается потратить на поддержку внутреннего производства сельскохозяйственной продукции в условиях перебоев на мировом рынке, которые, по мнению Вашингтона, спровоцированы ситуацией на Украине.

До этого американский конгресс уже одобрил идею конфисковать российские активы и перенаправить их на помощь Украине — как военную, так и гуманитарную. В Европе опасаются, что из-за этого решения может пострадать весь институт частной собственности. По мнению политологов, деньги разворуют еще до того, как они дойдут до Украины.