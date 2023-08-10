Мир 10 августа 2023, 22:50 Байден запросил у конгресса более $13 млрд на помощь Украине Белый дом: Байден запросил у конгресса 13 миллиардов долларов на военную помощь Украине РИА «Новости»

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Американский глава Джо Байден обратился к конгрессу США с просьбой выделить дополнительные финансы на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов. Документ опубликовали на сайте Белого дома.

Около 9,5 миллиарда предполагается направить на пополнение запасов ВСУ и на закупку снаряжения.

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«Кроме этого, 3,6 миллиарда долларов — на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку», — сказано в документе.

По данным газеты The Washington Post, помимо указанных 13 миллиардов, Байден просит еще 8,5 миллиарда на «дополнительное содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности».

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут боеприпасы, ракеты, оборудование для разминирования, перехватчики ПВО для системы Patriot и многое другое — на сумму 200 миллионов долларов.