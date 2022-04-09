Байден запретил импорт российской нефти и остановил торговые отношения с РФ и Белоруссией

Президент США Джо Байден подписал законы о запрете импорта энергоносителей из России и приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией.

Ранее эти законопроекты одобрили обе палаты конгресса США. Белый дом распространил заявление, в котором указал цель правовых актов — ужесточение рестрикций против России и Белоруссии в экономической области.

Законопроект о запрете поставок нефти из России частично дублирует указ президента от начала марта, в котором также запрещены новые инвестиции в энергетический сектор РФ.

Суть документа о приостановке нормальных торговых отношений — возможность для Белого дома устанавливать более высокие пошлины. Данный нормативный акт будет действовать до начала 2024 года.

Американский конгресс не смог принять законопроект, позволяющий изымать активы российских бизнесменов и передавать их в помощь Украине. Однако администрация Белого дома не отказалась от этой идеи и «выторговала» 60 дней на «определения конституционных механизмов» для изъятия средств.