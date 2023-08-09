Мир 09 августа 2023, 23:54 Байден запретил американским инвесторам вкладываться в китайские технологии Президент Байден распорядился ограничить инвестиции США в технологическую отрасль КНР РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому американским инвесторам станет сложнее вкладываться в технологическую отрасль Китая. Ограничения коснутся разработки полупроводников, искусственного интеллекта и микроэлектроники, сообщили в пресс-службе Минфина Штатов.

Глава государства поставил свою подпись под исполнительным указом, который предусматривает ограничения для американских инвесторов, желающих вложиться в китайскую технологическую отрасль.

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«[Президент Джо] Байден подписал указ по реагированию на угрозу национальной безопасности США со стороны вызывающих опасения государств, пытающихся разработать и использовать секретные или передовые технологии и продукцию», — сообщили в Министерстве финансов Штатов.

Регулировать инвестиции в китайские структуры сможет глава Минфина страны. Власти предписали бизнесменам сообщать о капиталовложениях в обозначенные сферы — часть таких сделок в итоге запретят.

Днем 9 августа США ввели новые санкции против Белоруссии. Под визовые ограничения попало 101 должностное лицо.