Мир 09 февраля 2023, 11:29 Байден заподозрил Путина в надеждах на развал НАТО Байден: Путин надеялся на распад НАТО после начала спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин надеялся, что НАТО распадется как организация после начала спецоперации на Украине. К такому выводу пришел глава США Джозеф Байден. Он оценил действия Путина в интервью изданию PBS NewsHour.

Кроме того, Байден высказал предположение о других провалах российского президента. По мнению главы США, Путин ожидал увидеть масштабную поддержку действий РФ со стороны граждан Украины. Однако этого не произошло.

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«Путин ни за что не сможет с этим справиться», — сказал Байден

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Также он отметил, что, по его мнению, российский президент уже потерял Украину. Суть этого своего предположения глава США не раскрыл.

Также американский президент ответил смехом на предложение интервьюера передать населению США те деньги, которые выделяются в качестве помощи Украине.