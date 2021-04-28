Байден запланировал обсудить на встрече с Путиным ситуацию на Украине

Президент США Джо Байден во время встречи планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в том числе ситуацию на Украине. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, президент США хочет поддерживать стабильные отношения с Россией. В связи с этим Байден предложил провести саммит в третьей стране. Речь идет о встрече летом 2021 года.

«Будет обсуждаться целый спектр вопросов в наших [российско-американских] отношениях, в том числе — суверенитет и территориальная целостность Украины», — заявил помощник главы Вашингтона в эфире телеканала MSNBC.

Телефонный разговор Байдена и Путина состоялся 13 апреля. Президент США предложил коллеге провести двусторонний саммит на нейтральной территории.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что американская сторона хочет наладить и поддерживать открытый диалог с Россией. Это касается вопросов, связанных со стратегической стабильностью. При этом Вашингтон считает, что отношения с Москвой и дальше будут «проблемными».