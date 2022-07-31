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    31 июля 2022, 00:30

    Байден записал видео после получения положительного результата теста на COVID-19

    Байден выступил с обращением после получения положительного результата теста на COVID-19

    Юлия Шелковенко

    Президент СЩА Джо Байден сообщил соотечественникам о своем самочувствии после того, как его тест на коронавирус во второй раз оказался положительным. Видеообращение он разместил в Twitter.

    Байден записал видео после получения положительного результата теста на COVID-19

    «Следующие несколько дней буду работать из дома. И я чувствую себя хорошо, все в порядке», — отметил глава государства.

    Лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор 30 июля заявил, что у президента нет симптомов заболевания. Однако ему придется вернуться на карантин. Там Байден будет находиться под наблюдением медиков.

    В Белом доме сообщили, что во время пребывания на карантине американский лидер выполнял все свои обязанности. Накануне стало известно о желании Байдена принять участие в следующих президентских выборах.