Байден записал видео после получения положительного результата теста на COVID-19

Президент СЩА Джо Байден сообщил соотечественникам о своем самочувствии после того, как его тест на коронавирус во второй раз оказался положительным. Видеообращение он разместил в Twitter.

«Следующие несколько дней буду работать из дома. И я чувствую себя хорошо, все в порядке», — отметил глава государства.

Лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор 30 июля заявил, что у президента нет симптомов заболевания. Однако ему придется вернуться на карантин. Там Байден будет находиться под наблюдением медиков.

В Белом доме сообщили, что во время пребывания на карантине американский лидер выполнял все свои обязанности. Накануне стало известно о желании Байдена принять участие в следующих президентских выборах.