Мир 11 февраля 2023, 11:25 Байден замахнулся на крупнейший в истории оборонный бюджет Politico: конгрессу США грозит запрос от Байдена на крупнейший в истории оборонный бюджет flickr

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Администрация президента США Джо Байдена может запросить у Конгресса Соединенных Штатов крупнейший в истории оборонный бюджет. К такому выводу пришли журналисты издания Politico.

По их данным, средства пойдут на обеспечение сферы обороны в 2024 финансовом году.

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Среди указанных расходов — пополнение арсеналов США. По данным авторов материала, баланс американской армии значительно сократился после регулярных поставок военной помощи ВСУ.

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По мнению журналистов издания, сотрудники американского правительства огласят финальное решение по объему и статьям расходов бюджета уже в ближайшее время. Авторы материала предположили, что запрос на следующий финансовый год отправят в Конгресс в марте.

В статье отметили, что оборонный бюджет США на текущий период также считается рекордным и оценивается в 858 миллиардов долларов. Нынешний, 2023 финансовый год начался 1 октября 2022-го.

Замглавы Минобороны США Майкл Маккорд ранее предполагал, что запрос на новый период превысит согласованный бюджет на текущий.