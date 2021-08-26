Байден заявил, что Россия знает где искать виновных в кибератаках

На встрече, посвященной кибербезопасности, президент США Джозеф Байден заявил, что Москва знает, кто совершал резонансные кибератаки с применением вирусов-вымогателей. России известно, где искать виновников проблем.

Об этом говорится в стенограмме его выступления, распространенной Белым домом. На встрече присутствовали ответственные за безопасность должностные лица и главы крупных компаний. Обсуждался вопрос укрепления защиты США в киберпространстве.

«У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они знают, где они и кто они», — сказал Байден.

Глава государства подчеркнул, что кибербезопасность является глобальной проблемой. Они считает, что страны G7 должны «привлекать к ответственности государства, которые укрывают преступников, применяющих вирусы-«вымогатели».

Российские власти неоднократно отрицали причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании. Тем не менее, Байден пообещал ответить России за приписываемые ей нападения.