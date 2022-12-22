Мир 22 декабря 2022, 00:46 Байден заявил Зеленскому о желании России «использовать зиму как оружие» WSJ: Байден заявил Зеленскому о желании России «использовать зиму как оружие» Pxhere

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Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы пытается «использовать зиму в качестве оружия». Об этом сообщила The Wall Street Journal.

«Он [президент России Владимир Путин] также пытается использовать зиму как оружие», — сказал американский лидер.

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Свое высказывание Байден не стал сопровождать какими-либо пояснениями.

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Часть встречи глав США и Украины в Белом доме была открыта для прессы. Зеленский во время переговоров был одет в свою традиционную толстовку цвета хаки, а на Байдене был костюм с галстуком в тонах украинского флага.

В ходе встречи Зеленский заявил, что визит в США якобы произошел благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи. Украинский президент отметил, что хотел приехать в Вашингтон раньше, но ему не позволяла это сделать слишком тяжелая ситуация.

При этом бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что поездка Зеленского в Вашингтон связана со снижением поддержки Украины со стороны США.