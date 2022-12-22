Мир 22 декабря 2022, 01:00 Байден заявил об открытости Зеленского к диалогу о мире с Россией Президент США Байден заявил, что глава Украины Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией. Тот кивнул в ответ на эти слова.

«Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению <…> позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира», — сказал Байден. Зеленский кивком головы подтвердил, что согласен с этим заявлением.

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Также глава Белого дома добавил, что США намерены гарантировать, чтобы «украинский народ продолжал располагать средствами для защиты своей страны».

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Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, прилетел в США с рабочим визитом. Самолет, на борту которого находился украинский лидер, приземлился вблизи Вашингтона. Сразу после этого Зеленский направился в Белый дом.

На встрече с Зеленским Байден заявил, что Россия якобы хочет использовать «зиму в качестве оружия». Это заявление президент США не стал сопровождать пояснениями. Украинский лидер заявил, что его визит в Вашингтон якобы произошел благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи.