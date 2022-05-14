Байден заявил о запуске «новой эры» в отношениях США и стран Юго-Восточной Азии

В отношениях Вашингтона со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) наступит «новая эра». Об этом сообщил президент США Джо Байден в ходе своего выступления на саммите.

В АСЕАН куда входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины, Сингапур, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Мьянма.

«Сегодня мы не только празднуем 45-летие партнерства и дружбы между США и АСЕАН, но также запускаем новую эру в наших отношениях», — привело РИА «Новости» слова главы Белого дома.

Также американский лидер объявил о выдвижении одного из своих советников Йоханнеса Абрахама в качестве кандидата на пост посла Соединенных Штатов в Ассоциации. Посол, по словам Байдена, продолжит укрепление стратегического партнерства государств во благо общих интересов.

Саммит США — АСЕАН прошел в Вашингтоне. Он длился два дня — 12 и 13 мая.