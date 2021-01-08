Байден заявил о сознательном поощрении Трампа беспорядков в Вашингтоне

Байден отметил, репутации США нанесен огромный ущерб только потому, что президент потворствовал бандитской группировке.

«Это не может продолжаться и должно быть незамедлительно расследовано досконально и виновные привлечены к ответственности», — подчеркнул он.

На вопрос о возможном импичменте действующему лидеру Байден заявил, что этот вопрос полностью лежит на конгрессе. Он пояснил, что его приоритеты сейчас: пандемия коронавируса, вакцинация населения и программа по стимулированию экономики. При этом Байден отметил, что Трамп просто не способен выполнять возложенные на него президентские обязанности.

Вопрос о досрочном уходе Трампа менее, чем за две недели до окончания срока его полномочий Конгресс поднял после того, как сторонники действующего американского лидера штурмом взяли здание Капитолия.

Первым об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он напомнил, что Конгресс может использовать 25-ю поправку к Конституции. Так как Трамп направил своих сторонников против самих Соединенных Штатов. Но для этого нужно согласие вице-президента и кабинета министров. Также Конгресс может выдать ему вотум недоверия и объявить импичмент.

Эту идею поддержала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она заявила, что Конгресс приступит к оформлению импичмента, если правительство не поддержит решение о 25-й поправке.

Как сообщил Fox News, новые статьи для будущего импичмента Трампу демократы могут представить уже в ближайший понедельник.