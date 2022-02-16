Байден заявил о сохранении рисков «вторжения» России на Украину

США получили сообщения, что отдельные части российской армии начали уходить от российских границ. Но официального подтверждения этих данных американские аналитики пока не получили, а значит, риски российского «вторжения» на Украину сохраняются. Об этом в своем обращении к нации заявил президент США Джо Байден. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Байден напомнил, что на территории Белоруссии остались около 150 тысяч российских военных, а это означает, что угроза «вторжения» никуда не ушла. Американский лидер подчеркнул, что в случае агрессивных действий России против нее введут «мощные санкции», которые нанесут сильный удар по финансовой системе и ключевым отраслям экономики.

Байден заявил, что готов подписать с Россией договоренности по безопасности, если удастся прийти к общему консенсусу по ряду вопросов.

«Думаю, есть реальные способы обсудить наши обеспокоенности в области безопасности», — заявил президент США и добавил, что речь идет о новых мерах по контролю над вооружениями.

Сообщения о подготовке России к нападению на Украину начали фигурировать в западных СМИ в конце прошлого года. Накануне журналисты уже начали назначать даты предстоящего «вторжения»: 16 февраля, 04:00 по московскому времени.

К авторам заявлений обратился президент Украины Владимир Зеленский, который потребовал хоть каких-то доказательств. После этого он объявил, что 16 февраля станет Днем единения.

Россия много раз опровергала обвинения в нападении на соседнюю страну. Официальные лица говорили, что нагнетанием обстановки занимаются страны Запада, используя панические настроения для поставок на Украину оружия и расширения своего военного присутствия около российских границ.