Мир 30 ноября 2022, 04:44 Байден заявил о снижении цен на бензин в США до показателей февраля Президент США Байден заявил о снижении цен на бензин до показателей февраля РИА «Новости»

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Глава американской администрации Джо Байден сообщил о снижении цен на бензин до уровня, на котором они находились перед началом спецоперации России на Украине. Об этом президент США написал в Twitter.

Как утверждает Байден, стоимость бензина «снизилась на 1,5 доллара за галлон (3,79 литра) с летнего максимума». Он выразил надежду, что теперь американцам станет жить лучше. Президент США пообещал продолжить работу по снижению цен на топливо.

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Весной текущего года Байден объявил об использовании топлива из национального резерва для стабилизации топливного рынка США. На фоне мирового энергетического кризиса в США стратегический запас нефти сократился до 434,1 млн баррелей.

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Этот показатель соответствовал уровню 1984 года. При этом власти не стремятся найти альтернативные меры для нормализации топливного рынка.

Ранее политолог Петр Колчин заявил, что США вынуждают Европу выстраивать новую политику из-за ситуации на Украине. Энергетический кризис раскрыл европейцам глаза на корыстные интересы Вашингтона.