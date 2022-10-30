Байден заявил о рекордном сокращении дефицита бюджета | 360°

Мир 30 октября 2022, 01:59 Байден заявил о рекордном сокращении дефицита бюджета Президент США Байден заявил о рекордном сокращении дефицита бюджета РИА "Новости"

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Сокращение дефицита бюджета США до 1,4 триллиона долларов стало самым крупным в истории страны. Об этом в Twitter написал американский лидер Джо Байден.

«Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории», — отметил Байден.

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Он также высказался о предложении представителей Республиканской партии уменьшить налоги. Президент крайне негативно отреагировал на инициативу, так как она может обернуться увеличением дефицита еще примерно на три триллиона долларов.

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Ранее Минфин США сообщил о снижении дефицита бюджета страны до 1,375 триллиона долларов. За год цифра уменьшилась в два раза. В 2021 году она находилась на отметке 2,776 триллиона долларов. В отчете ведомства сказано, что за год государственные расходы США сократились на 9% и дошли до 6,272 триллиона долларов. При этом доходы выросли на 21%, составив 4,896 триллиона долларов.

В начале октября американцы возмутились госдолгом страны. Они раскритиковали руководство США за помощь другим странам и предоставлении большого количества пособий.