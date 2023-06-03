Мир 03 июня 2023, 04:06 Байден заявил о предотвращении экономического краха США Президент США Байден заявил, что 3 июня подпишет закон о повышении потолка госдолга РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден объявил, что 3 июля намерен подписать закон о повышении потолка госдолга. Выступая с обращением к народу, он заявил, что достигнутая договоренность помогла США избежать потери репутации как самого надежного финансового партнера в мире. Его слова привел ТАСС.

«Репутация Соединенных Штатов бы разрушена, поэтому было крайне важно достичь договоренности», — сказал он.

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Байден также объяснил, что могло случиться, если бы законодателям и администрации президента не удалось прийти к соглашению. По его словам, в экономике бы наступил спад, около восьми миллионов человек потеряли бы работу, а цены на все выросли. Чтобы выбраться из этого, потребовались бы долгие годы, сказал американский лидер.

Как объяснил «360» экономист и политолог Александр Дудчак, этим шагом Америка не сможет решить свои проблемы. Теперь США будут финансово себя ограничивать в ближайшие два года. В основном это коснется обычный людей — их заставят больше работать, поднимут налог, сократят пособия. А вот в производстве вооружений США вряд ли станет себя ограничивать, из-за чего есть риск, что госдолг продолжит расти.