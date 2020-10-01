Байден заявил о позорном выступлении Трампа на дебатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден оценил выступление своего оппонента Дональда Трампа на прошедших дебатах. Демократ считает поведение американского лидера позорным.

Такое заявление демократ сделал 30 сентября во время выступления в штате Огайо.

«То, как вел себя президент США, — это просто национальный позор», — сказал Байден. Его процитировал сайт ABC News.

Политик выразил надежду, что колеблющиеся избиратели особое внимание обратили на то, какие решения проблем в стране им предлагают кандидаты в президенты.

Первый раунд дебатов прошел 29 сентября в Кливленде. Они продолжались чуть более полутора часов. Этот разговор Трампа и Байдена запомнился взаимными оскорблениями и обвинениями. Глава Белого дома несколько раз не давал договорить конкуренту, после чего последний просил Трампа «заткнуться».

Демократ отличился тем, что назвал оппонента «щенком Путина» и «худшим президентом в истории». Действующий лидер не остался в долгу и высмеял интеллект Байдена.

Журналист Владимир Познер заявил, что, посмотрев дебаты, ему стало жаль Соединенные Штаты.