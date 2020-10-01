Байден заявил о позорном выступлении Трампа на дебатах
Такое заявление демократ сделал 30 сентября во время выступления в штате Огайо.
«То, как вел себя президент США, — это просто национальный позор», — сказал Байден. Его процитировал сайт ABC News.
Политик выразил надежду, что колеблющиеся избиратели особое внимание обратили на то, какие решения проблем в стране им предлагают кандидаты в президенты.
Первый раунд дебатов прошел 29 сентября в Кливленде. Они продолжались чуть более полутора часов. Этот разговор Трампа и Байдена запомнился взаимными оскорблениями и обвинениями. Глава Белого дома несколько раз не давал договорить конкуренту, после чего последний просил Трампа «заткнуться».
Демократ отличился тем, что назвал оппонента «щенком Путина» и «худшим президентом в истории». Действующий лидер не остался в долгу и высмеял интеллект Байдена.
Журналист Владимир Познер заявил, что, посмотрев дебаты, ему стало жаль Соединенные Штаты.