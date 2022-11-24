24 ноября 2022, 23:42
Байден рассказал, когда пройдет медосмотр
Президент США Байден заявил, что планирует пройти медосмотр до конца 2022 года
Президент США Джо Байден заявил, что планирует завершить прохождение регулярного медицинского осмотра. Показаться врачам он намерен до конца года, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Часть моего медосмотра уже завершена, и я получу его полные результаты до конца года. Вы считаете, мне это нужно?» — поинтересовался американский лидер в шутку у представителей прессы.
Реклама
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что Байден должен пройти медицинский осмотр в ближайшие месяцы. После его завершения все полученные результаты обнародуют. По словам Жан-Пьер, сейчас у президента США со здоровьем все в порядке. Он продолжает вести активный образ жизни.
Реклама
Байдену 20 ноября исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом в истории США. Состояние здоровья американского лидера не перестают обсуждать, так как поведение Байдена вызывает все больше вопросов. Он часто путает слова и фамилии, теряется в пространстве, падает и попадает в различные курьезные ситуации. Как показывают опросы, американцы не хотят, чтобы Байден пошел на второй президентский срок.
Джо Байден
Реклама
Реклама