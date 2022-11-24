Мир 24 ноября 2022, 23:42 Байден рассказал, когда пройдет медосмотр Президент США Байден заявил, что планирует пройти медосмотр до конца 2022 года РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден заявил, что планирует завершить прохождение регулярного медицинского осмотра. Показаться врачам он намерен до конца года, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Часть моего медосмотра уже завершена, и я получу его полные результаты до конца года. Вы считаете, мне это нужно?» — поинтересовался американский лидер в шутку у представителей прессы.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что Байден должен пройти медицинский осмотр в ближайшие месяцы. После его завершения все полученные результаты обнародуют. По словам Жан-Пьер, сейчас у президента США со здоровьем все в порядке. Он продолжает вести активный образ жизни.

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Байдену 20 ноября исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом в истории США. Состояние здоровья американского лидера не перестают обсуждать, так как поведение Байдена вызывает все больше вопросов. Он часто путает слова и фамилии, теряется в пространстве, падает и попадает в различные курьезные ситуации. Как показывают опросы, американцы не хотят, чтобы Байден пошел на второй президентский срок.