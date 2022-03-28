Байден заявил о нежелании воевать с Россией
Байден назвал «наземную или ядерную» войну с РФ последним, чего он хочет
В США не заинтересованы в военном конфликте с Россией, будь он «наземным или ядерным». Об этом заявил американский президент Джо Байден на встрече с журналистами.
Байден признался, что война — это последнее, чего бы ему хотелось.
«Последнее, чего я хочу, — это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией», — заявил глава Белого дома.
Тем не менее в США, по его словам, готовы к «значительному ответу» в случае применения РФ химического оружия на Украине. Конкретизировать угрозу американский президент не стал.
В МИД РФ уже называли заявления американской стороны о возможном использовании Россией химического и биологического оружия злонамеренными инсинуациями. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что российские специалисты скоро закончат собирать доказательств работы американских биолабораторий на территории Украины.