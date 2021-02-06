Байден заявил о нехватке еды для 36 млн жителей США из-за пандемии

Экономика США находится в трудном положении из-за пандемии коронавируса. Последствия ограничений привели к тому, что 36 миллионам жителей страны не хватает еды. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

«Абсолютно ясно, что экономика все еще находится в трудном положении. Более 10 миллионов человек остались без работы, а четыре миллиона находятся без работы по полгода и больше, <…> 24 миллиона взрослых и 12 миллионов детей буквально не хватает еды», — привел ТАСС слова президента.

Байден добавил, что в США необходимо принять пакет мер для стимуляции экономики. Речь идет о сумме 1,9 триллиона долларов. Глава Вашингтона заявил, что будет действовать быстро. Он пояснил, что предложенный план предусматривает выделение 160 миллиардов долларов на вакцинацию жителей от ковида.

«Второй пункт <…> плана — сохранить обещание выплатить <…> по 1,4 тысячи долларов тем людям, которые в этом нуждаются. Это прямые выплаты людям. <…> Я не буду урезать сумму выплат. Это будет 1,4 тысячи долларов и точка. Это было обещано американскому народу», — заключил Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что американская экономика выходит из кризиса слишком медленно. По ее словам, срочно необходимо принять меры для контроля распространения коронавируса, вакцинации и восстановления страны.