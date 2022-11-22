Мир 22 ноября 2022, 02:01 Байден заявил о недопустимости забастовки железнодорожников в США Президент Джо Байден назвал недопустимой забастовку железнодорожников в США flickr

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Президент США Джо Байден счел недопустимой забастовку работников железнодорожной отрасли из-за вреда, который она нанесет экономике и населению. Об этом сообщил представитель Белого дома, оценивая угрозу прекращения работы железнодорожников.

«Президент с самого начала заявил, что приостановка работы недопустима из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране», — привела его слова газета The Washington Post.

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Глава Белого дома напомнил, что большее число профсоюзов железнодорожников уже проголосовали за ратификацию ранее достигнутого временного соглашения об улучшении условий работы, поэтому другим участникам переговоров нужно также преодолеть оставшиеся разногласия.

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Ранее один из самых крупных профсоюзов работников отрасли SMART-TD в ходе голосования частично отверг условия временного соглашения с грузовыми железнодорожными компаниями.

Местные СМИ прогнозировали, что общенациональная забастовка тысячи железнодорожников в США может начаться 4 декабря, если хотя бы один из 12 профсоюзов не достигнет соглашения с крупнейшими корпорациями отрасли.

Частые забастовки наблюдаются и в Великобритании. Британцы недовольны нынешней экономической ситуацией в стране. На улицы с протестами выходят железнодорожники, адвокаты и работники других сфер.