Байден заявил о «нападении» России на Украину в ближайшие дни

Риск военного «вторжения» России на Украину сильно увеличился. Это может произойти в ближайшие дни. Как сообщила газета The Telegraph, с таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

Он подчеркнул, что Белый дом получил информацию о проведении российскими военными операции «под чужим флагом».

«Мы опасаемся, что в ближайшие несколько дней мы увидим больше», — подчеркнул Байден.

Заявление президента США прозвучало после обстрелов украинскими военными населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. О военной атаке сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и подтвердили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Народная милиция ДНР и ЛНР обвинила украинских военных в использовании крупнокалиберного оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Об обострении ситуации в Донбассе заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль внимательно следит за ситуацией на линии соприкосновения и понятно, что напряжение там начало нарастать.

Представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник заявил, что это самые интенсивные обстрелы с украинской стороны за последние месяцы. Он подтвердил, что народная милиция вела открыла ответный огонь.

Представитель ДНР заявил, что с утра в республике зафиксировали 15 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных.

Российские дипломаты, военные и представители властей неоднократно опровергали сообщения о планах по «вторжению» на Украину. В официальном ответе МИД России на предложения США по гарантиями безопасности говорится, что для деэскалации ситуации вокруг Украины официальный Киев должен начать выполнение Минских соглашений.