Байден заявил о намерении обогнать Китай

Принятая в США масштабная инфраструктурная реформа позволит стране победить в экономическом соревновании 21 века и опередить Китай. Об этом заявил президент Джо Байден, его слова привела пресс-служба Белого дома.

«Десятилетие инфраструктуры полностью изменит Америку и выведет ее на победный путь в экономическом соревновании 21 века, что позволит нам обогнать Китай», — заявил Байден.

Также он рассказал о текущем состоянии российской экономики. Президент заявил, что она полностью расшатана из-за наложенных ограничений со стороны стран Запада.

«Фондовый рынок России потерял 40% своей стоимости, рубль рухнул на 30%. Экономика расшатана и виноват в этом Путин», — высказался Байден.

В 2021 году Байден подписал указ о финансовых инвестициях в национальную инфраструктуру. Он считает, что отказ от этой меры не позволит США конкурировать с ведущими экономиками мира.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине по демилитаризации страны.

Ранее Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для американских смолетов.