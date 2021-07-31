Байден заявил о надежде на переговоры с Россией о стратегической стабильности

Американский президент Джо Байден заявил, что прошедшие в Женеве переговоры России и США по стратегической стабильности обнадеживают. Слова главы государства привело «РИА Новости».

«Мы в процессе, я преисполнен надеждой», — сказал Байден. Так американский лидер ответил на вопрос, что он может сказать о результатах женевской встречи.

Консультации России и США прошли в Женеве 28 июля. На повестке были вопросы стратегической стабильности. По итогам переговоров делегации договорились о новой встрече в конце сентября. До этого момента будут проводиться неформальные консультации.

В Госдепе США также прокомментировали итоги встречи в Женеве. Там сочли их профессиональными и содержательными.

Ранее стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила новый законопроект. Речь в нем идет о финансировании Госдепа, но есть и некоторые поправки. В том числе, о запрете отменять санкции против «Северного потока — 2». Теперь документ будут рассматривать в сенате. В случае одобрения, законопроект отдадут на подпись президенту.