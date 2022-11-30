Мир 30 ноября 2022, 20:11 Байден заявил о готовности к крайним мерам против Ирана Спецпредставитель США Малли: Байден готов использовать военные средства против Ирана flickr

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Глава США Джо Байден готов пойти на крайние меры против Ирана. Об этом спецпредставитель Америки по восточной стране Роберт Малли. Его процитировало издание Foreign Policy.

«В качестве крайней меры [Байден] согласится на военный сценарий», — сообщил он.

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Малли отметил, что на такой шаг американский президент пойдет для того, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. При этом спецпредставитель Америки по восточной стране отметил, что сейчас военное вмешательство не требуется. По его словам, для этого пока не время.

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Также Малли отметил, что США по-прежнему отдают предпочтение дипломатии как наилучшему способу урегулирования этого вопроса.

Этой информацией спецпредставитель Америки по восточной стране поделился в рамках дискуссии, организованной на площадке издания Foreign Policy.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что создание Ираном ядерного оружия угрожает мировой безопасности.