Байден заявил о доставшейся ему от Трампа «экономике в руинах» | 360°

Мир 28 октября 2022, 02:33 Байден заявил о доставшейся ему от Трампа «экономике в руинах» Президент США Байден заявил, что от Трампа ему досталась «экономика в руинах» Pxhere

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Президент США Джо Байден заявил, что от бывшего главы Белого дома Дональда Трампа ему досталась экономика в руинах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава Белого дома затронул вопрос президентства своего предшественника Дональда Трампа.

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«Когда я вступил в должность, экономика была в руинах», — сказал Байден в ходе своего выступления в штате Нью-Йорк.

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У Трампа, по его словам, был худший за долгое время показатель безработицы — он составлял 16,4%. Кроме того, закрывались бизнесы. Глава Белого дома не обошел стороной и влияние пандемии коронавируса, но отметил, что «в то же время рекордное количество американцев стали миллиардерами».

Сейчас, по словам Байдена, «ситуация гораздо лучше». Безработица находится на уровне 3,5%, а цены на бензин идут вниз.

Несколько дней назад Трамп намекнул, что вновь выдвинет свою кандидатуру на пост президента США. Во время своего выступления в Техасе он отметил, что «дважды выдвигался, и дважды победил». Трамп снова указал, что выборы 2020 года, которые закончились победой Байдена, были фальсифицированы. Теперь, чтобы США вновь стали успешными, безопасными и великими, он должен будет «сделать это еще раз».