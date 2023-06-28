Мир 28 июня 2023, 07:32 Байден заявил о больших проблемах у Китая Президент США Байден заявил, что Китай испытывает «огромные проблемы» Фото: правительство США / Flickr

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Китай сейчас сталкивается с очень серьезными проблемами. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, слова американского лидера опубликовал журналистский пул Белого дома.

Американский лидер сделал это заявление на мероприятии в штате Мэриленд по сбору средств на свою избирательную кампанию. Он отметил, что у Китая «огромные проблемы», однако в подробности вдаваться не стал.

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Байден упомянул события в России 24 июня, отметив, что обсудил их по телефону с лидерами других стран. Он также заявил, что демократия «поставлена на карту» и обвинил администрацию бывшего президента США Дональда Трампа в ущербе, нанесенном стране. Остальные темы касались внутренних вопросов. В частности, американский лидер отметил экономический рост в Штатах и затронул тему здравоохранения.

Ранее Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина на встрече по сбору средств для предвыборной кампании в Калифорнии. По его словам, китайский политик мог не знать о местонахождении аэростата, который сбили в феврале в воздушном пространстве США. После этих слов посол Китая в Штатах пообещал серьезные последствия. В ответ госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что высказывания главы государства отражают точку зрения всех представителей властей страны.