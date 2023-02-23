Мир 23 февраля 2023, 01:59 Байден заявил, что в состоянии решить вопрос приостановки участия России в ДСНВ Президент США Байден: вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить РИА «Новости»

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Вопрос с приостановкой участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений можно решить, считает президент Джо Байден. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Я уверен в том, что у нас получится найти решение», — сказал американский лидер.

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Он также выразил уверенность, что Россия, несмотря на выход из договора, не намерена применять ядерное оружие.

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Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс сделал несколько заявлений на тему ДСНВ. Он подчеркнул, что Белый дом будет еще внимательнее следить за действиями России. Также американские власти проконтролируют, что страна была готова при любом развитии событий обеспечить безопасность своего народа и союзников по всему миру.

Президент России Владимир Путин анонсировал приостановку участия страны в ДСНВ в завершающей части послания Федеральному собранию 21 февраля. Именно эта часть выступления вызвала наибольшую реакцию прессы и политиков.