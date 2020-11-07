Байден заявил, что уверен в своей победе на выборах президента США

Джо Байден заявил, что может набрать более 300 голосов выборщиков и стать президентом США. Он сказал об это в прямом эфире во время обращения к нации.

«Пока мы не можем выступить с заключительным заявлением о победе, но цифры не оставляют нам сомнений. Мы выиграем эту гонку», — рассказал Байден. Его выступление транслировали американские каналы.

По словам кандидата в президенты, его кандидатуру поддержали более 74 миллионов американцев, передает ТАСС. Байден уверен, что голоса за него отдадут выборщики двух главных штатов — Пенсильвании и Джорджии. Причем в обоих штатах еще сутки назад он проигрывал. Сейчас Байден обгоняет Трампа на 4,4 тысяч голосов в Джорджии и на 28,8 тысячи голосов в Пенсильвании. Такие подсчеты представила телекомпания CNN.

Также Байден попросил граждан сохранять спокойствие, пока не известны точные результаты выборов. Он пообещал не допустить остановку в подсчете голосов.

Тем временем в Нью-Йорке уже собираются молодые люди, которые отмечают «победу Байдена». Корреспонденты с места событий передают, что люди танцуют и поют под гитару.