10 сентября 2023, 18:43
Байден заявил, что усилия США не направлены на сдерживание КНР
Байден: усилия США не направлены на сдерживание Китая
Усилия Соединенных Штатов не направлены на сдерживание и изоляцию Китая. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, сообщило РИА «Новости».
В ходе выступления на пресс-конференции в Ханое американский лидер отметил, что Соединенные Штаты нацелены на создание устойчивой базы в Индо-Тихоокеанском регионе. США не добиваются изоляции Китая и не пытаются ему навредить, подчеркнул Байден.
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«Я лишь хочу, чтобы мы выстраивали отношения предсказуемым образом», — отметил американский лидер.
По его словам, китайская сторона «начинает менять правила игры в сфере торговли и по другим вопросам».
Байден также выразил надежду, что его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином «рано или поздно» состоится. Он собирался пообщаться с китайским коллегой на саммите G20, но делегацию КНР возглавил премьер Госсовета страны Ли Цян.
Президент США 10 сентября досрочно завершил выступление на саммите «Большой двадцатки» в Индии и вылетел из страны во Вьетнам.
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Джо Байден
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