Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским, заявил президент США Джо Байден. Американский лидер заявил, что Вашингтон намерен привлечь Россию к ответственности за «агрессию» против Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Хозяин Белого дома заявил, что США никогда не признают «аннексию» Крыма. По словам Байдена, американские власти продолжат вместе с Украиной противостоять «агрессивным действиям» Москвы.

«Мы продолжим работать над привлечением России к ответственности за ее злоупотребления», — заявил Байден.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее в своем обращении сравнил Крым с сердцем, которое «вырвали» у его страны. Крымский сенатор Юрий Гемпель заявил RT, что выражение «вырванное сердце» куда более подходит для описания нынешних отношений, которые сложились между Украиной и Россией по вине киевских властей.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что США и НАТО нужна «российская угроза», чтобы сохранять стратегический контроль над Европой. Парламентарий напомнил, что с распадом СССР Североатлантический Альянс утратил смысл существования, рассказало Ura.ru.

Крым стал частью России по результатам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с РФ.