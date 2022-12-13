Мир 13 декабря 2022, 00:28 Байден заявил, что США не отправляют военных на Украину Президент Байден: США оказывают Украине только материальную поддержку Diego González / Unsplash

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Власти США не отправляют на Украину своих военнослужащих, заявил американский лидер Джо Байден. По его словам, Штаты оказывают украинскому руководству материальную поддержку, сообщил ТАСС.

«Отправляем ли мы войска на Украину? Нет. Мы отправляем материальные средства, как и раньше, на миллиарды долларов», — подчеркнул Джо Байден.

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Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что США должны срочно прекратить участие в украинском конфликте. По мнению экс-чиновника, поставки вооружения на Украину и дальнейшая эскалация конфликта могут привести к началу ядерной войны. Робертс добавил, что в этом случае выбрал бы победу России в ходе проведения СВО.

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Воздушные силы ВСУ оказались бессильны перед российскими баллистическими ракетами, системами C-300 и «Искандерами», рассказал украинский военный Юрий Игнат. По его словам, стоящие на вооружении страны системы ПВО не способны сбивать указанные снаряды. Он признался, что ВСУ могут лишь пытаться уничтожать установки, из которых ВС России проводят атаки.