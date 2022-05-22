Байден заявил, что США не беспокоятся из-за ядерных испытаний КНДР

Президент США Джозеф Байден сказал, что Америка готова к любым действиям Северной Кореи. Это заявление он сделал во время общения с журналистами в Сеуле. Выступление Байдена транслировали на сайте Белого дома.

Одна из участниц встречи спросила американского лидера, беспокоится ли он о возможном ядерном ударе со стороны КНДР во время его поездки в Южную Корею.

«Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали наш ответ на все, что бы они ни сделали. Так что я не обеспокоен, если вы это имеете в виду», — сказал Байден.

Американский президент приехал в Южную Корею на три дня. 21 мая Байден пообщался с южнокорейским лидером Юн Сок Елем. После их встречи состоялась пресс-конференция, на которой глава США ошибся в имени главы Южной Кореи. Предположительно, оговорка связана с недавней сменой лидера Южной Кореи. Инаугурация нового главы республики прошла 10 мая. До него пост лидера Южной Кореи занимал Мун Чжэ Ин.

СМИ считают, что США планируют договориться с местными компании о поставках полупроводников в обход Китая. После Южной Кореи Байден уедет в Японию.