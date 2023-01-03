Мир 03 января 2023, 01:12 Байден заявил, что США и Южная Корея не обсуждают вопрос о совместных ядерных учениях Reuters: Байден заявил об отсутствии обсуждения с Южной Кореей совместных ядерных учений Pxhere

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Глава Белого дома Джо Байден заявил о том, что сейчас США не ведут обсуждения с Южной Кореей о совместных ядерных учениях. Об этом сообщило агентство Reuters.

Байден сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

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Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель в интервью газете «Чосон Ильбо» заявил об обсуждении Сеулом и Вашингтоном вопроса проведения совместных ядерных учений. При этом южнокорейский лидер отметил, что обсуждение совместных учений не означает, что страны вместе будут использовать ядерное оружие, отметил Life.ru.

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Ранее представители южнокорейского Минобороны заявили, что провокации КНДР с применением ядерного оружия приведет к «падению режима» в этой стране. Так в ведомстве отреагировали на ранее сделанное заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына, который во время шестого пленума ТПК восьмого созыва призвал усилить ядерные силы страны и увеличить массовое производство ядерных боеголовок. Представители Минобороны Южной Кореи призвали власти КНДР прекратить ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации.