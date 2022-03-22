Байден заявил, что Россия развернет изощренный киберпотенциал против Запада
Байден заявил, что Россия ответит на санкции Запада кибератаками
Президент США Джо Байден думает, что Россия способна ответить кибератаками на санкции со стороны Запада. Ранее Президент РФ Владимир Путин называл обвинения страны в хакерстве нелепыми и смешными.
Байден считает, что Россия способна развернуть кибервойну, атаковав западные ресурсы. Он считает, что у российских IT-специалистов огромный «изощренный» потенциал и его могут использовать против стран Запада. Также американский президент предположил наличие у Путина заранее продуманного сценария, угрожающего безопасности стран НАТО.
«И что я очень хочу сразу упомянуть для всех вас, так это то, что, на мой взгляд, на наш взгляд, одним из инструментов, который он, вероятнее всего, использует, является кибератака», — сказал Байден.
Западные страны часто обвиняют Россию в кибератаках. ТАСС подчеркнул, что ранее Путин называл подобные заявления смешными и нелепыми.
Санкции со стороны Запада в адрес РФ являются ответной реакцией на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Она проходит с 24 февраля. Ее целью российские власти называют защиту безопасности России и Донбасса. Некоторые западные политики называют санкции экономической войной против РФ.